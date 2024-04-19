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العالم

غزة محور حديث عطاف مع نظيره الايراني

19 افريل 2024 ()
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تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في إطار لقاء ثنائي تمحور حول متابعة تنفيذ نتائج المحادثات التي تمت مؤخراً بالجزائر بين الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس إبراهيم رئيسي.
وحسب بيان للوزارة ، فقد جاء هذا
على هامش مشاركته في جلسة نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة حول تنفيذ أهداف العشري الأممية للطاقة المستدامة.
وتم التطرق، حسب نفس المصدر، إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة على مختلف المستويات نصرة للقضية الفلسطينية.

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