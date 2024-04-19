عطاف يشارك في تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الجمعة بمقر منظمة الأمم المتحدة، في جلسة نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة.

وحسب بيان للوزارة، فقد جاء هذا "في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك.

وأوضح البيان أن "الجلسة شكلت فرصة لاستعراض تجربة الجزائر على الصعيد الوطني، وكذا جهودها الرامية للمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي على الصعيدين الإقليمي والدولي". وعلى هامش مشاركته في جلسة الجمعية العامة، أضاف نفس المصدر، "أجرى الوزير أحمد عطاف لقاء ثنائيا مع نظيره السيراليوني، موسى تيموثي كابا، حيث استعرض الطرفان الجهود المبذولة من الجانبين بغية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أسمى المراتب والمستويات المنشودة، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار عضويتهما المتواصلة بمجلس الأمن".

كما تحادث عطاف مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "في إطار لقاء ثنائي تمحور حول متابعة تنفيذ نتائج المحادثات التي تمت مؤخرا بالجزائر بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة على مختلف المستويات نصرة للقضية الفلسطينية".