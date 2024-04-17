احتياطيات النقد الأجنبي: الجزائر تتصدر الدول الإفريقية

تواصل الجزائر تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال احتياطيات قوية من النقد الأجنبي والإدارة الحكيمة. و ضمن هذا المنظور، تحتل الجزائر بفخر المرتبة الأولى بين البلدان الأفريقية الخمسة التي لديها أعلى احتياطيات من النقد الأجنبي بحوالي 64.6 مليار دولار، و بالتالي تتفوق على نظيراتها في القارة بجدارة واستحقاق.

على مدى الأشهر الستة الماضية، ارتفعت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي بشكل مثير للإعجاب، مع ضخ 20 مليار دولار ليصل المجموع إلى 85 مليار دولار. ويعتبر هذا النمو السريع علامة إيجابية للاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين.

فيما يلي نظرة على التصنيف الأفريقي لعام 2024:

1- الجزائر تتصدر الترتيب بـ 64.6 مليار دولار

2- جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية بـ 62.3 مليار دولار

3- مصر في المركز الثالث بـ 40.4 مليار دولار

4- المغرب في المركز الرابع بـ 35.2 مليار دولار

5- نيجيريا في أسفل الترتيب بـ 34.3 مليار دولار

للتذكير، وصلت الجزائر في عام 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 97.33 مليار دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي. غير أن تدهور أسعار النفط أدى إلى انخفاضه تدريجيا. و لحسن الحظ ، منذ عام 2022 ، رجع الانتعاش الاقتصادي بقوة ، وتقترب البلاد من مستوياتها التاريخية.