آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

استشهاد 37 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة

20 افريل 2024 ()
+ -

قالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الصهيونية ارتكبت 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 37 شهيدا و68 مصابا خلال الساعات الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبينما دخل العدوان الصهيوني في غزة يومها الـ 197، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، إن "الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و68 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكدت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وختمت بيانها مشيرة إلى أن "حصيلة العدوان الصهيوني الإجمالية ارتفعت إلى 34049 شهيدا و76901 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    جديد عدل 3

    14149 قراءة
  • 3

    الصهاينة يعترفون..

    10323 قراءة
  • 4

    تقنية جديدة في إنجاز الطرق

    9329 قراءة
  • 5

    موجة استياء لدى سكان مدينة باتنة

    8792 قراءة