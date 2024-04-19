استشهاد 37 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الصهيونية ارتكبت 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 37 شهيدا و68 مصابا خلال الساعات الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبينما دخل العدوان الصهيوني في غزة يومها الـ 197، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، إن "الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و68 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكدت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وختمت بيانها مشيرة إلى أن "حصيلة العدوان الصهيوني الإجمالية ارتفعت إلى 34049 شهيدا و76901 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي".