كأس العالم للملاكمة/دورة كولورادو: تأهل إيمان خليف إلى النهائي

تأهلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (66 كلغ) إلى الدور النهائي لدورة كولورادو (الولايات المتحدة)، المرحلة الثانية من كأس العالم للملاكمة، بفوزها على الأمريكية موريل ماكين (3-2 ).

وستواجه الجزائرية التي تأهلت إلى أولمبياد 2024 بباريس اليوم السبت الفرنسية إميلي سونفيكو، الفائزة بدورها في الدور نصف النهائي على الألمانية ستيفاني فون بيرج.

وأوضح ناصر يفصح لوكالة الانباء الجزائرية، "على الرغم من المزايا التي تتمتع بها منافستها خاصة أمام جمهورها و على الأراضي الأمريكية، أظهرت إيمان خليف قوة كبيرة وإرادة فولاذية للفوز والتأهل لنهائي هذه المنافسة المرموقة. هذا الفوز هو إنجاز آخر للرياضية الجزائرية حيث يشهد على العمل الجاد الذي تبذله. أنا على قناعة بأن هذه الملاكمة الشابة ما زالت أمامها إنجازات أخرى وستكون قادرة على رفع الألوان الوطنية عاليا".

كأس العالم للملاكمة هي منافسة جديدة تنظمها الرابطة العالمية حيث يجمع الملاكمون النقاط على عدة مراحل على مدار السنة ، تتخللها مباراة نهائية بين الفائزين في المراحل والأفضل تصنيفا خلال كأس العالم للملاكمة. وأقيمت المرحلة الأولى في مدينة شيفيلد بإنجلترا بسبع فئات وزن للرجال وستة لدى السيدات، وهي نفس الفئات التي تتنافس في برنامج دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.