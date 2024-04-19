بعد ضربة أصفهان.. هذا ما كشفته صور الأقمار الاصطناعية

لا يبدو أن هناك أي أضرار جسيمةفي قاعدة أصفهان الجوية في إيران التي يُزعم أنها استهدفت بضربة عسكرية من الكيان الصهيوني، وفقا لصور الأقمار الاصطناعية الحصرية التي حصلت عليها "سي إن إن" منUmbraSpace".".

وأشار تقرير الوكالة إلى أن هذه الصور التقطت في حوالي الساعة 10:18 صباحا بالتوقيت المحلي. وأضاف: "لا يبدو أن هناك أي حفر كبيرة في الارض ولا توجد مبان مدمرة بشكل واضح"، موضحا أنه "ستكون هناك حاجة إلى صور إضافية للتحقق من وجود أضرار".

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية كشفت أن رادارا للجيش في القاعدة العسكرية بمحافظة "أصفهان" كان أحد الأهداف المحتملة، وأن الضرر الوحيد الناجم عن الهجوم كان نوافذ مكسورة في العديد من مباني المكاتب.

للتنبيه لا تشبه صور SAR صور الأقمار الصناعية العادية. يتم إنشاء صور SAR بواسطة قمر صناعي ينبعث منه حزم رادار قادرة على المرور عبر السحب، مثل تلك التي تمنع الأقمار الصناعية حاليا من تصوير المنطقة. ترتد أشعة الرادار هذه عن الأجسام الموجودة على الأرض وترسل صدى إلى القمر الصناعي