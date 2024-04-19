"الحواتة" بخطى ثابتة نحو الصعود

حقق ترجي مستغانم، اليوم السبت، فوزا مهما خارج الديار على ضيفه صفاء الخميس ضمن مقابلات الجولة الـ23 من الرابطة الثانية (مجموعة وسط غرب).

تمكن أشبال المدرب بن دريس من إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدفين مقابل هدف من تسجيل كل من غانم ودعيبيش، وحافظ زملاء بوقطاية على نفس النتيجة حتى نهاية المقابلة محققين فوزا كبيرا يقربهم من حسم اللقب.

وبهذا يرفع "الحواتة" رصيدهم إلى النقطة الـ56 في الصدارة، محافظين على فارق الـ5 نقاط عن الملاحق رائد القبة الذي عاد بفوز من تنقله إلى المدية لمواجهة الأولمبي المحلي (1-3)، قبل 7 جولات على نهاية الموسم.