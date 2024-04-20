انهيار أرضي وغلق هذا الطريق بجيجل

قام والي جيجل، أحمد مـڤلاتي، مساء اليوم، بزيارة الانزلاق الحاصل بالطريق الوطني رقم 43، مقطع بولخماس ببلدية زيامة منصورية.

ووفق بيان الولاية، عقد الوالي اجتماعا على مستوى الدائرة بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، رئيس دائرة زيامة منصورية، مدير الأشغال العمومية لتنصيب خلية أزمة للسهر على مشكل الانزلاق الواقع.

وكانت مصالح الدرك الوطني قد أعلنت غلق الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي بجاية وجيجل، بالضبط بالخرجة الغربية لبلدية زيامة منصورية، وذلك بعد انهيار كلي للطريق على مستوى منطقة بولخمايس بمخرج زيامة منصورية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني بموقع الانهيار لغلق الطريق وتسهيل حركة المرور عبر مسالك.