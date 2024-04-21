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عون يفتح النار على المشككين في نوعية الأنسولين الجزائري

22 افريل 2024 ()
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أطلق وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني النار على جهات تشكك في الأنسولين المحلي ، مؤكدا على أن حملة شرسة انطلقت منذ أسبوعين تستهدف ضرب سعي الجزائر في الاستقلال محليا في إنتاج الأنسولين ، مشيرا إلى أن أصحابها جهات خارجية معروفة سعت إلى التشكيك في المنتوج المحلي الذي صنفوه على أنه منتوج لا يمكن للجزائر أن تتحكم فيه ، ليضيف عون قائلا " أإننا انطلقنا في تصنيع الأنسولين منذ سنة بأسعار منخفضة و لا يوجد أي خلل في تصنيعه ، بل العكس فإن الأسعار التي عرفها هذا المنتوج هي التي حركت هذه الجهات الخارجية لأن الأمر لا يخدمها " يقول عون الذي شكر نقابة الصيادلة على وقوف الصيدلي الجزائري ضد الحملات الشرسة التي لا زالت تتعرض لها الجزائر، بدءا  من الحملة " التي طالت المنتوج المحلي للأدوية الجنيسة و التي تجاوزتها  بلادنا و تحكمت فيها "  يقول عون ، وصولا للحملة التي تطال هذه الأيام الصناعة المحلية  للأنسولين و التي سوف نتحكم فيها .

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