مشاورات سياسية بين الجزائر وجنوب إفريقيا

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الاثنين، زيارة إلى بريتوريا ترأس خلالها مناصفة مع زاين دنغور، المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون، الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين، وفق ما أورده بيان للوزارة.

وبحسب البيان، سمحت المحادثات بين الطرفين بالتأكيد على عمق الروابط التاريخية المتميزة بين الجزائر وجنوب إفريقيا. كما شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي واقتراح السبل الكفيلة لتكثيفه وتمتينه في مختلف المجالات، تحسبا لانعقاد الدورة السابعة للجنة السامية الثنائية للتعاون المزمع عقدها خلال السنة الجارية بالجزائر، تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي البلدين.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في خضم التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، حيث قام الطرفان بتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي أبرزت تطابقا لمواقف البلدين بخصوص عديد المسائل الراهنة، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضية الصحراوية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي على مستوى المنظمات والهيئات القارية والدولية، يضيف البيان.