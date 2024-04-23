"الكاف" تظلم اتحاد الجزائر

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبار اتحاد الجزائر خاسرا لمباراته أمام نهضة بركان التي لم تلعب يوم 21 أفريل برسم ذهاب الدور نصف النهائي لكأس "الكاف" بنتيجة ثلاثة لصفر.

وبررت لجنة المنافسات لـ"الكاف" التي اتخذت القرار، منحها نقاط المباراة للمنافس المغربي، برفض ممثل الكرة الجزائرية الاستجابة لطلب اللجنة بمنح أقمصة لاعبي نهضة بركان "المعتمدة من الكاف" حسب تبريرات لجنة المنافسة.

كما حددت لجنة المنافسة تاريخ الأحد القادم 28 أفريل تاريخا لإجراء مباراة العودة.

وسيتنقل اتحاد الجزائر إلى المغرب في رحلة مباشرة إلى مطار وجدة على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية، لكن لن يلعب مقابلة العودة وينسحب في حالة ارتداء ممثل الكرة المغربية للقميص الذي به الخريطة الوهمية. علما أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد باشر إجراءاته الإدارية بتقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان.