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الفريق أول شنقريحة يشيد بنجاحات الدبلوماسية الجزائرية

25 افريل 2024 ()

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ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، أشغال الدورة الـ 17 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق أول السعيد شنقريحة ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها أن الازدواجية في التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة الدولية وتغليب منطق القوة على حساب مبادئ السلم العالمي والتعايش السلمي قد أدى إلى إخفاق الهيئات الأممية والدولية في تحقيق السلم العالمي ومنع نشوب الحروب.

كما أشاد الفريق أول شنقريحة بنجاحات الدبلوماسية الجزائرية وإسهاماتها في كل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ودورها الثابت في الدفاع عن حق الشعوب المحتلة في تحقيق مصيرها.

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