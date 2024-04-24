قريبا .. إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن دراسة ملف إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر في الجزائر، الجارية حاليا على مستوى مصالحه الوزارية، قد بلغت "مراحل متقدمة"، مبرزا أن الملف سيكون أيضا محل نقاش على مستوى الحكومة.

وأوضح الوزير في كلمته، خلال إشرافه على لقاء تقييمي لحصيلة نشاطات القطاع للثلاثي الأول من السنة الجارية 2024، جرى بمقر مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، بحضور إطارات الوزارة على المستوى المركزي والمحلي، أن دائرته الوزارية بلغت "مراحل متقدمة" في دراسة ملف إعادة فتح بعث استغلال المرجان الأحمر في الجزائر، الذي سيكون محل نقاش على مستوى الحكومة، مشيرا أنه يتم العمل على أن "ينطلق هذا النشاط فعليا بداية السداسي الثاني من السنة الجارية".