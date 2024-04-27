بلمهدي:"الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة"

ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي السبت بمعسكر بأن الأمير عبد القادر كان صانع دولة ورجل علم.

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني الأول حول موضوع "الأمير عبد القادر الجزائري...العالم العارف"، بأن "مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة كان صانع دولة ورجل علم حيث بنى دولة جزائرية فتية على أسس وضعها هو".

وحسب وكالة الأنباء، فقد "أبرز الوزير بأن الأمير عبد القادر ساهم في نشر الوعي الثوري وكذا وعي المقاومة"، مشيرا إلى أن هذه الشخصية التاريخية "وضعت خططا سياسية وعسكرية حيرت العدو (جيش الاحتلال الفرنسي)".