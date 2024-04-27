خطوات تسجيل التلاميذ في الاولى ابتدائي

أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانا حول عملية تسجيل الأطفال في السنة الاولى ابتدائي.

وحسب ذات المصدر، فإن جميع الأولياء المعنيين بتسجيل ابنائهم في السنة الأولى ابتدائي، مدعوون لاتمام العملية هذه السنة عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية دون سواه.

وذكرت الوزارة، بأن "هذه العملية ستخص كل طفل مولود بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2018 في الفترة الممتدة من 2 الى 31 ماي 2024".

وعليه، فإن الخطوات المطلوب القيام بها، هي "التسجيل في السنة الأولى ابتدائي عبر الفضاء المخصص للأولياء، ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، أما بالنسبة للأولياء المنخرطين في النظام المعلوماتي المخصص لوزارة التربية الوطنية، فيقوم الولي أو الوصي الشرعي بحجز المعلومات على استمارة التسجيل الرقمية في السنة الأولى ابتدائي، مع اختيار المدرسة القريبة من مقرّ الإقامة أو مكان العمل، وفي حالة تعدّد المدارس المجاورة، يختار ثلاث مدارس على الترتيب.

كما أضاف البيان أن الولي أو الوصي الشرعي مطالب برفع صُوّر أو نُسَخ للوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الطفل بالولي أو الوصي الشرعي وكذا تلك التي تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة. (مذكورة بالتفصيل في النظام المعلوماتي).

كما أن الولي أو الوصي الشرعي مدعو للاحتفاظ باستمارة التسجيل التي قام بملئها على النظام المعلوماتي وبها اسم المستخدم والرقم السري.

وبخصوص الأولياء غير المنخرطين في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، فيتعين عليهم أولا فتح حسابات خاصة بهم في فضاء الأولياء عبر نفس الرابط حتى يتسنّى لهم حجز المعلومات المضمنة في استمارة التسجيل في السنة الأولى ابتدائي بنفس الكيفيات، كما يعالج النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية طلبات التسجيل آليا بتاريخ 25 جوان 2024.

واوضحت الوزارة، أنه يتم إعلام الأولياء بنتيجة دراسة طلباتهم عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، كما سيتم إشهار القوائم المقبولة في فضاءات الإعلانات بالمؤسسات التربوية المعنية يوم الأحد 30 جوان 2024، وبخصوص الأطفال المسجّلين في أقسام التربية التحضيرية في السنة الدراسية 2024/2023 فهم مسجّلون تلقائيا في السنة الأولى.