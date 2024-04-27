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الوزير الأول في زيارة إلى كينيا

28 افريل 2024 ()

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يقوم، اليوم الأحد، الوزير الأول نذير العرباوي بزيارة إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة المؤسسة الدولية للتنمية "IDA21" من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، التي ستنعقد غدا بالعاصمة نيروبي.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أنه "ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يتوجه اليوم الأحد 28 أفريل 2024، الوزير الأول السيد نذير العرباوي، إلى جمهورية كينيا، للمشاركة في قمة المؤسسة الدولية للتنمية "IDA21" من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، التي ستنعقد غدا بالعاصمة نيروبي."

وحسب ذات البيان، فإن هذه القمة تهدف إلى مناقشة تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية، ورسم التوجهات الاستراتيجية بما يساهم في توفير التمويلات الضرورية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.

 

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