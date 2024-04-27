الفريق أول شنقريحة يفتتح الاجتماع السنوي لإطارات العتاد

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى على مراسم افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد.

وفي كلمة توجيهية له، أعرب الفريق أول السعيد شنقريحة عن سعادته بالإشراف على الاجتماع السنوي لإطارات العتاد بغية الوقوف على مدى تنفيذ مخطط أعباء هذه المديرية الهامة، وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال إسناد وحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

كما شدد الفريق أول شنقريحة على أداء القوات المسلحة لمسؤولياتها على الوجه الأكمل في ظل الظروف الراهنة.