Un terroriste abattu à Chlef

Le dangereux terroriste « B. Samir », dénommé «Abou Dhouha » a été abattu ce dimanche par les troupes de l’Armée Nationale et Populaire, dans la zone de Tamoulga, à Chlef, a indiqué le ministère de la Défense Nationale dans un communiqué.

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Tamoulga commune de Oued El-Fedha, Secteur militaire de Chlef en Première Région Militaire, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a abattu, hier 27 avril 2024, le terroriste « B. Samir » dénommé «Abou Dhouha », qui avait rallié les groupes terroristes en 2006. Le terroriste avait en sa possession un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux (02) chargeurs garnis de munitions et divers objets » ; lit-on dans le communiqué du MDN.

«Cette opération, qui est toujours en cours, réitère la vigilance et la détermination des unités de l'Armée Nationale Populaire à traquer ces criminels à travers l'ensemble du territoire national, jusqu'à leur éradication », conclut le communiqué.