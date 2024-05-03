حراك جامعات أمريكا ينتقل إلى أستراليا

انتقلت الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الصهيونية على قطاع غزة من جامعات الولايات المتحدة إلى جامعات أستراليا، في سيدني وملبورن وكانبيرا ومدن أخرى.

واحتشد مئات الأشخاص أمام جامعة سيدني في أستراليا، اليوم الجمعة، دعماً للفلسطينيين واحتجاجاً على الحرب الصهيونية في غزة، إذ طالبوا، في حراك مستوحى من الجامعات الأمريكية، بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بالكيان الصهيوني.

وطالب المتظاهرون جامعة سيدني بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بالكيان الصهيوني، وهي المطالب نفسها التي يدعو إليها الطلاب في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا. وعلى عكس ما يحدث في الولايات المتحدة، حيث تفض الشرطة بالقوة اعتصامات مؤيدة للفلسطينيين في عدد من الجامعات، اتسمت مواقع الاحتجاج في أستراليا بأجواء سلمية مع وجود الشرطة بأعداد ضئيلة.

وكان ناشطون مؤيدون للفلسطينيين احتشدوا، الأسبوع الماضي، خارج القاعة الرئيسية بجامعة سيدني، إحدى أكبر مؤسسات التعليم العالي في أستراليا، فيما أعلن محتجون اعتصامات مماثلة في جامعات ملبورن وكانبيرا ومدن أسترالية أخرى.