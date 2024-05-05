الرجال الأكثر عرضة لهذا النوع من السرطان

أكدت البروفيسور عماروش رحيمة الحائزة على شهادة دكتوراه بتقدير مشرف جدا، في رسالة أعدتها حول موضوع سرطان البنكرياس تحت إشراف البروفيسور كمال بوزيد ، أن 50 بالمائة من المصابين بسرطان البنكرياس في الجزائر يتم تشخيصهم في وقت متأخر وذلك بعد انتشار المرض، مؤكدة أن الرجال هم الأكثر عرضة لهذا النوع من السرطان الذي أضحى يفتك بالشباب. وقالت البروفيسور أن عوامل كثيرة تتحكم في ظهور هذا المرض أهمها السمنة و التبغ وداء السكري. بالمقابل، دعت عماروش رحيمة إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية وقائية تسمح بالتشخيص المبكر لسرطان البنكرياس

عرف مرض سرطان البنكرياس في الجزائر انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة ، وهو الأمر الذي تطرقتم اليه في رسالتكم لنيل شهادة الدكتوراه حول سرطان البنكرياس، فما هي عوامل الخطورة الرئيسية المتسببة في ظهور هذا النوع من السرطان؟

يظل سرطان البنكرياس سرطانًا عدوانيًا ومميتًا للغاية، ويتميز بصعوبة اكتشافه مبكرًا. وتتزايد معدلات الإصابة به بشكل مستمر، خاصة عند الشباب.

وتم تشخيص 495773 حالة جديدة من سرطان البنكرياس في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وهو ما يمثل 2.6% من جميع حالات السرطان.

يحتل سرطان البنكرياس المركز الثالث بين سرطانات الجهاز الهضمي بعد سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة، ويتميز بنسبة وفيات قريبة من معدل الإصابة، ففي عام 2020 كان معدل الإصابة به يقدر ب 4.9 بالمائة ومعدل الوفيات بلغ 4.5 بالمائة. إنه الورم الخبيث الأكثر فتكًا مع أسوأ تشخيص حيث يتم تسجيل 330.300 حالة وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم..

وفي الجزائر، لاحظنا نقصا في المعطيات الوبائية، ولا سيما البيانات التحليلية كما هو الحال في العالم، ووفقًا للشبكة الوطنية لسجلات السرطان، فإن سرطان البنكرياس هو ثالث سرطان في الجهاز الهضمي بعد سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة، والسادس بين جميع أنواع السرطان.

ويتزايد معدل الإصابة به من 3.4 لكل 100 ألف رجل عام 2020 إلى 4.2 لكل 100 ألف رجل عام 2021. وترتفع نسبة الإصابة عند الرجال عنها عند النساء.

بالنظر الى الأرقام التي قدمتموها من خلال رسالتكم، يعتبر الرجال الأكثر عرضة لمرض سرطان البنكرياس، فهل يمكن افادتنا بالأسباب التي تقف وراء ذلك وماذا عن شريحة الأعمار المتصلة بالإصابة؟

الزيادة الدائمة في حالات الإصابة بسرطان البنكرياس هي سبب لعدة مشاكل. ويعد سرطان البنكرياس سرطان متعدد العوامل وقد يتسبب في تطوره حالات سابقة لأورام حميدة، هذه الأخيرة يمكن لها أن تتحول إلى سرطان مع مرور الوقت. ما يقرب من 5 إلى 10% من سرطان البنكرياس هي من أصل وراثي وتحدث في سن صغير. في دراستنا، كان لدى 16.7% من المرضى سوابق إصابة بسرطان الجهاز الهضمي.

وعلى عكس البيانات الموجودة في الدراسات السابقة، لم نجد في دراستنا تاريخًا للإصابة بالتهابات البنكرياس لدى المرضى الشباب الأربعة (مريضة واحدة تبلغ من العمر 21 عامًا و3 مرضى تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا من جنس ذكر. ومن العوامل الأخرى المتسببة في هذا النوع من السرطان نجد التبغ، السمنة، قلة النشاط البدني، إتباع نظام غذائي فقير من الألياف وعالي البروتين، مرض السكري، الكحول، التهاب البنكرياس المزمن، تليف الكبد، حصوات المرارة، أمراض اللثة، التليف الكيسي، التهاب الكبد الوبائي من النوع " ب"، العدوى بفيروس "أش بي".

أظهرت العديد من الدراسات الدولية أن سرطان البنكرياس يحدث بشكل متكرر عند الرجال أكثر من النساء، وقد تم تفسير ذلك بالاختلاف الذي قد يكون موجوداً بين العوامل البيولوجية والوراثية المرتبطة بالجنس، وأيضاً نتيجة تعرض الرجال لبعض العوامل البيئية مثل المواد السامة وممارسة بعض المهن الخطيرة. ومع ذلك، فإن الزيادة في معدل الإصابة في السنوات الأخيرة في البلدان المتقدمة كانت أكثر وضوحا بين النساء.

أكدتم في رسالتكم حول سرطان البنكرياس على ضرورة التشخيص المبكر لهذا المرض، فما الذي يحول حسبكم دون ذلك؟

يتم تشخيص سرطان البنكرياس في وقت متأخر، حيث يتم تشخيص 90% من الحالات في مرحلة متقدمة موضعياً و50% في مرحلة انتشارية. ويرجع ذلك أساسًا إلى الموقع التشريحي العميق للبنكرياس، والأعراض غير المحددة والمتأخرة، وصعوبة الوصول إلى الخزعة، وارتفاع تكلفة التنظير الصدى المرتفع. أظهرت الدراسات أن سرطان البنكرياس هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي يتم اكتشافها أثناء دراسات التشريح.

ما هي الأعراض الأولية للإصابة بسرطان البنكرياس و ما هو البروتوكول العلاجي الخاص للتكفل بالمصابين؟

السبب الذي يدفع المريض إلى الاستشارة لأول مرة متغير ويعتمد بشكل أساسي على الموقع التشريحي للورم وامتداده، وكان العرض الكاشف هو فقدان الوزن لدى 51.1% من المرضى، واليرقان لدى 38.3% من المرضى، آلام في البطن أو الظهر لدى 23.1% من المرضى ومتلازمة الاكتئاب لدى 15.2% من المرضى. وكان مرض السكري هو العلامة الكاشفة في 14.7% من الحالات وتدهور الحالة العامة في 16.5% من الحالات. أما الوقت بين الأعراض الأولى والاستشارة الأولى فقدر ب 2,11 شهرًا بمتوسط شهرين. والوقت بين الاستشارة الأولى والتشخيص النهائي فبلغ 3,85 أسبوع بمتوسط أسبوعين.

الجراحة هي العلاج الشافي الوحيد لسرطان البنكرياس، عندما يكون موضعيًا وفي غياب توسع الأوعية الدموية وعدم انتشاره. هذه الجراحة ممكنة لدى 10 إلى 20% من المرضى، وتحسين مدة البقاء على قيد الحياة الى 05 سنوات. العلاج الكيميائي المساعد الجديد هو العلاج قبل الجراحة، فهو يسمح بالاستئصال الثانوي في حالات الورم الحدي. إنه مصنوع من العلاج الثلاثي من نوع فولفيرينوكس" .

دعوتم الى اعتماد استراتيجية وقائية فما هي معالم وطبيعة هذه الاستراتيجية و اليات تطبيقها ميدانيا؟

إن تحسين تشخيص مرضى سرطان البنكرياس والذي يعتمد بالدرجة الأولى على معرفة واضحة بعلم الأوبئة واعتماد استراتيجيات وقائية تأخذ بعين الاعتبار فئات الأشخاص المعرضين للخطر بسبب وجود عوامل خطر. وتقوم هذه الاستراتيجية على :

الاستشارة متعددة التخصصات للتكفل بالمرضى المصابين بسرطان البنكرياس تضمن جودة العلاج اللاحق لهذا النوع من السرطان .

إجراء دراسات متعددة المراكز من أجل تحديد العلاقة الحقيقية بين سرطان البنكرياس وداء السكري. الى جانب توعية وتدريب الممارسين العامين لإجراء فحوصات حول أي أعراض هضمية، حتى غير المحددة، بهدف تشخيصها في مرحلة مبكرة و برنامج فحص وتشخيص فعال في أوساط السكان المعرضين للخطر، من أجل تعديل أنماط التشخيص بعرض القيام به مبكرا . وفي الأخير، تظل الجراحة هي العلاج الوحيد لسرطان البنكرياس ، المشروط بالتشخيص المبكر.