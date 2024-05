Ces élèves sont concernés par la prime de 5 mille dinars

Le ministère de l'Intérieur a ordonné le versement de la bourse scolaire spéciale, d'une valeur de cinq mille dinars, aux élèves concernés avant le 31 juillet prochain. Les walis ont été chargés de suivre les différentes étapes de mise en œuvre de cette opération, qui comprend trois mesures principales, à savoir, la détermination des dossiers à fournir et des catégories concernées, les procédures pratiques au niveau des municipalités et des daïras, et enfin la commission de wilaya chargée d'établir les listes finales des bénéficiaires et de les envoyer aux directions de l'éducation avant le 15 juillet.

Le ministère de l'Intérieur a, également, donné des instructions aux walis pour organiser l'opération de distribution de la bourse scolaire spéciale, afin de réglementer les mesures relatives à cette opération pour l'année scolaire 2024-2025.

Cette initiative vise à permettre aux élèves de bénéficier de cette bourse dans les meilleures conditions et à un mois de la rentrée scolaire, conformément aux instructions du président de la République.

Dans le cadre de la préparation de cette opération, le ministère a ordonné aux autorités de veiller à donner les directives nécessaires aux walis délégués, aux chefs de daïra, aux directeurs de l'éducation, et aux présidents des assemblée populaires communales, chacun dans son domaine, pour mettre en œuvre les mesures organisationnelles définies.

L’instruction, référencée sous le numéro 167, vise à unifier les dossiers requis ainsi que les catégories concernées pour faciliter la préparation des listes préliminaires au niveau des établissements scolaires publics et privés, et à vérifier les informations fournies sur la situation sociale et financière des élèves bénéficiaires de la bourse.

Les parents ou tuteurs légaux vont être invités à joindre un formulaire de demande de bourse scolaire spéciale, ainsi qu'un relevé d'identité postale et une copie de leur carte nationale d'identité.

Il est à rappeler qu'il est impératif de respecter les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n°21-61, concernant la création de la bourse, en ce qui concerne la détermination des catégories d'élèves concernés. Les procédures pratiques doivent être menées au niveau municipal et de la daïra, où les informations concernant tous les nouveaux demandeurs de la bourse sont enregistrées, y compris dans la base de données de l’année scolaire précédente. De plus, les élèves bénéficiaires de la bourse pour l’année scolaire précédente ayant abandonné les études ou dont la situation sociale a changé doivent être retirés de la liste.

La commission de la daïra est chargée d'établir la liste complète des élèves bénéficiaires de la bourse après vérification des informations sur leur situation sociale, en coordination avec les autorités municipales, de l'éducation, de la solidarité et les organes concernés. Après approbation, cette liste est transmise à la commission de wilaya via la carte nationale d'identité numérique pour gérer la bourse scolaire spéciale avant le 30 juin 2024.

La commission de wilaya doit ajuster les opérations enregistrées dans la carte nationale numérique en fonction des listes préliminaires préparées par les commissions de daïra, après vérification, pour éviter les doublons des noms d'élèves dans la liste finale, en particulier pour les transférés d'une école à une autre, et pour éviter que les élèves exclus définitivement de l'école ou ceux ayant obtenu le baccalauréat bénéficient de cette bourse.