Agression d’un mineur au couteau à Sétif : Communiqué du parquet

Le procureur de la République près le tribunal d'El Eulma a rendu public, ce lundi, un communiqué sur l'incident où un mineur a été poignardé à la tête.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur général près le tribunal d'El Eulma informe l'opinion publique qu'un mineur a été victime d'une agression au couteau par un individu, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale précise. Cette affaire a été rapportée par certains médias", lit-on dans le communiqué.

"Une enquête préliminaire sur les faits a été ouverte par les services de sécurité de la daïra d'El Eulma, et le suspect (D.S) a été arrêté le 3 mai 2024 et présenté devant le parquet aujourd'hui, le 6 mai 2024", poursuit la même source.

"Le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire sur la tentative de meurtre volontaire avec préméditation, et après l'interrogatoire du suspect par le juge d'instruction, une ordonnance de placement en détention provisoire a été rendue", conclut le communiqué.