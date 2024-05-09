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مال و أعمال

هذه الاتفاقيات الموقعة في قطاع المناجم

9 ماي 2024 ()
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وقعت فروع المجمع المنجمي سوناريم، اليوم، على ثلاث اتفاقيات مع مجموعة من الشركات الأجنبية، في إطار تطوير القطاع المنجمي وتجسيد المشاريع الخاصة بها في سياق رفع القدرات الإنتاجية للقطاع.

وتخص الاتفاقية الأولى بين كل من شركة فيرال فرع سوناريم والشركة الصينية "سينو ستيل" لبناء أول وحدة لمعالجة خام الحديد، بقدرة معالجة تصل إلى 4 مليون طن، وتتعلق الاتفاقية الثانية بتلك الموقعة بين مصنع معالجة الزنك والرصاص ببجاية بواد اميزور تالة حمزة مع الشركة الاسترالية تيرامين، فيما تخص الاتفاقية الثالثة بانشاء شركة مشتركة لبناء وحدة لمركزات خام الحديد بين شركة توسيالي وشركة فيرال.

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