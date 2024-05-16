هذه الحالة العامة للحرائق

كشفت مصالح الحماية العامة، اليوم الخميس، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي التى نشبت أمس على مستوى عدة ولايات بجنوب الوطن .

وحسب بيان اذات المصالح ، فقد تم إخماد الحرائق في ولاية ورقلة على مستوى نخيل بمحيط حي المخزن بلدية عين البيضاء ، نخيل محيط افري بلدية ورقلة، حريق نخيل محيط بالة بلدية ورقلة ، فيما تبقى عملية الحراسة متواصلة.

وعلى مستوى ولاية المنيعة ، تم إخماد حريق نخيل حي بوخشبة بلدية المنيعة

وعلى مستوى ولاية تيميمون ، تم أيضا إخماد حريق شعير اصلاحات قصر تالة بلدية اوقروت .

وكذلك بالنسبة لولاية المسيلة ، فقد تم إخماد حريق أشجار مثمرة بواد الهامل بلدية الهامل.