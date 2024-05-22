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العالم

3 دول أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية

22 ماي 2024 ()

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 تلقى الكيان الصهيوني ضربة دبلوماسية موجعة جديدة، باعلان 3 دول أوروبية اعترافها بدولة فلسطين.

كما كان منتظرا منذ فترة، رسمت اليوم كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترافها بالدولة الفلسطينية.

ومن المتوقع أيضا تحذو حذوها دولا أخرى على غرار بلجيكا، كما أن باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يمانعون فتح نقاش واسع للاعتراف بفلسطين كطريقة للتكفير عن ذنب مساندتهم للكيان طيلة أشهر من الإبادة.

وقال وزير الخارجية النرويج  إسبن بارث إيدي أن "الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل."

وأضاف "أعلننا الاعتراف بدولة فلسطين بالتزامن مع إعلان إسبانيا وأيرلندا اعتبارا من 28 ماي الحالي، ونرى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون عاملا مساعدا في إحلال السلام بالمنطقة."

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