استشهاد 15 ألف طفل في العدوان الصهيوني على غزة

تتواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 229 من القصف الصهيوني المتواصل على أنحاء القطاع، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشهداء من الأطفال تجاوز 15 ألفا منذ بداية الحرب.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني -على منصة إكس- إن أكثر من 15 ألف طفل استُشهدوا منذ بدء العدوان الهمجي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن قطاع غزة يتحول إلى مقبرةٍ للأطفال، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النارِ لحمايتهم.

وقالت أيضا إن عدد من قضى من أطفال غزة -الأشهرِ الماضية- يفوق مثيله في نزاعات العالم خلال الـ4 سنوات الأخيرة.