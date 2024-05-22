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العالم

المقاومة والسلطة يرحبان

22 ماي 2024 ()

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رحبت كل من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والسلطة الفلسطينية بقرار دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 وجاء في بيان "حماس" نرحب في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبرها خطوةً مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وندعو الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا." من جهتها قالت السلطة الفلسطينية أنه ترحب وتثمن قرار الدول الثلاث بالاعتراف بدولة فلسطين، آملة أن تحذو حذوها دولا أخرى ما سيسمح بتعزيز وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني.

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