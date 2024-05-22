هذه هي دول الاتحاد الأوروبي المعترفة بفلسطين

بعد أن اعترفت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا اليوم الأربعاء، بدولة فلسطين يرتفع عدد دول الاتحاد الأوروبي المعترفة بها إلى 12 من أصل 27 دولة.

وأول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، اعترفت بدولة فلسطينية هي السويد في عام 2014، علما بأن الدول الأخرى مثل مالطا وقبرص وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا وبولندا ورومانيا اعترفت بفلسطين عام 1988 قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

كما أن رئيس الوزراء الإسباني أدولفو سواريز كان أول زعيم في أوروبا الغربية استضاف رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في سبتمبر 1979.

وفي 1986 منحت السلطات الإسبانية وضعا رسميا لممثلية منظمة التحرير الفلسطينية، التي افتتحت في مدريد عام 1972.

وفي فيفري 1980، أصبحت إيرلندا أول عضو غربي دعت إلى إنشاء دولة فلسطينية، كما كانت أيضا آخر دولة سمحت للصهاينة بفتح "سفارة مقيمة" في أراضيها في ديسمبر 1993.

ومن بين أعضاء "مجموعة العشرين"، تعترف عشر دول - هي الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا - بفلسطين كدولة.

والآن تتمتع دولة فلسطين كدولة ذات سيادة باعتراف 146 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. وأصبحت فلسطين "دولة مراقبة غير عضو" في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ نوفمبر 2012.

وفي 18 أفريل الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.