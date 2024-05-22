أكاديمية الفنك الكندي تتعرض للسرقة في مركز عبد الرحمان سوكان

تعرض مقر إقامة بعثة أكاديمية الفنك الكندي بمركز تحضير النخب الوطنية عبد الرحمان سوكان بفوكة لعملية سرقة أمس الثلاثاء من قبل مجهولين قاموا بالسطو على أغراض شخصية وملابس وهواتف وأموال بالعملتين الأجنبية والوطنية خاصة بأعضاء الأكاديمية.

وكانت بعثة الأكاديمية التي يرأسها اللاعب السابق عبد النور كريبازة وتتشكل من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بكندا قد تنقلوا أمس إلى تيزي وزو تلبية لدعوة فريق شبيبة القبائل أين خاضوا مباراة ودية في إطار الجولة التي تقوم بها بالجزائر ليتفاجؤوا عند العودة مساء إلى مقر إقامتهم بالمركز المذكور بسرقة أغراضهم وأموالهم وكان أكبر المتضررين مدرب الحراس الذي سرق منه مبلغ مالي يتجاوز 1500 يورو كان يستعد لقضاء عطلة وعيد الأضحى رفقة عائلته التي ستصل قريبا من كندا.

وسارعت مصالح الدرك للوقوف على الحادثة وفتح تحقيق في هذا التجاوز الخطير الأول من نوعه في هذا المركز الذي دشنه وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد في 19 أفريل الماضي.