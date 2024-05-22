غلق ملعب 5 جويلية تحسبا لنهائي كأس الجزائر

سيغلق ملعب 5 جويلية أبوابه من جديد بداية من اليوم تحسبا لاستقبال نهائي كأس الجزائر 2024 الذي سيجمع فريقا شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

أبلغ الأمين العام لرابطة كرة القدم المحترفة، مراد بوسافر في اجتماع عقده منذ قليل مع ممثلي فريقي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة بضرورة البحث عن ملعب آخر لاستقبال مباراتيهما أمام كل من مولودية البيض وجمعية الشلف على التوالي في إطار الجولة الـ 27 من بطولة المحترف الأول وإبلاغه بذلك مساء مبررا ذلك بضرورة غلق الملعب الأولمبي أمام المنافسة الكروية تحسبا لاستقبال نهائي كأس الجزائر الذي لم يكشف بالمقابل عن تاريخه لكنه ألمح لكونه سيجري قريبا.