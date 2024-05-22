أولمبيك مرسيليا يهنئ مولودية الجزائر

هنأ فريق أولمبيك مرسيليا، فريق مولودية الجزائر نظير تتويجه بلقب بطولة الرابطة الأولى المحترفة للموسم الكروي 2023/2024 .

وجاء في الحساب الرسمي للفريق الفرنسي على موقع فايسبوك "يهنئ نادي أولمبيك مارسيليا عميد الأندية الجزائرية، مولودية الجزائر بمناسبة تحقيقه لقب الدوري بجدارة واستحقاق".

وتأتي هذه التهنئة من الفريق الفرنسي الوحيد المتوج برابطة الأبطال الإفريقية في وقت أحجمت جل الأندية الجزائرية وأولها الفرق العاصمية عن ذلك بدعوى أن إدارة المولودية لم تبارك لها تتويجاتها الأخيرة محليا أو قاريا.