ثاني هدافي "البندسليغا" يقود منتخب غينيا أمام الجزائر

كشف كابا دياوارا، مدرب منتخب غينيا، عن قائمة من 23 لاعبا تحسبا لمواجهة منتخبي الجزائر وموزمبيق (6 و10 جوان المقبل) ضمن منافسات اليومين الثالث والرابع من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتصدر هداف نادي شتوتغارت وثاني هدافي "البندسليغا" بـ 28 هدفا (خلف النجم هاري كين) سيرو غيراسي القائمة التي شهدت وصول ثلاثة أسماء جديدة للاعبين ينشطون في البطولة الفرنسية وهم الشاب سوميلا سيلا (20 سنة) حارس نادي ستاد ريمس ولو أنه لم يخض تقريبا أي مباراة مع الفريق الأول لهذا النادي، لكنه يبقى لافتا أنه كان حارسا دوليا في منتخب فرنسا للفئات الشبانية تحت 18 سنة، الوافد الثاني هو رايان دوكوري مدافع يبلغ من العمر 23 عاما، خاض هذا الموسم 11 مباراة (هدف واحد) مع نادي ريد ستار الفرنسي تحت قيادة الدولي السنغالي السابق حبيب باي.

وتمكن راياني، الذي يتمتع بمهارة فنية، من فرض نفسه في دفاع النادي الفرنسي الذي حقق الصعود إلى بطولة الدرجة الثانية هذا الموسم.

والاسم الجديد الثالث الذي وجهت له الدعوة هو أليو بادارا بالدي صاحب 21 ربيعا لعب هذا المهاجم 7 مباريات في البطولة الفرنسية هذا الموسم مع فريقه نيس بعد أن كانت له تجارب سابقة في أندية فينورد روتردام ودوردريخت (هولندا)، بيفيرين (بلجيكا) ولوزان (سويسرا). من مواليد زيغنشور بالسنغال حمل سابقا ألوان منتخب السنغال تحت 17 عامًا (10 مباريات دولية، 3 أهداف) وخاض معه بشكل خاص في كأس العالم تحت 17 عامًا في عام 2019.

كما حافظ دياورا بالمقابل على الأسماء المعروفة في منتخب "السيلي" الذي وصل بها إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار يتقدمهم هداف نادي لوهافر محمد بايو ولاعب خيتافي وخريج فريق برشلونة، أليكش موريبا فيما يسجل قائد وعميد المنتخب نابي كيتا غيابه عن القائمة.