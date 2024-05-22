نتنياهو.. وشهد شاهد من أهله

أحدث رئيس جامعة تل أبيب زوبعة كبيرة وسط الرأي العام في الكيان بسبب جملة كتبها في مجموعة "واتساب" خاصة عن رئيس حكومة الاحتلال.

طالب البعض في الكيان باقالة رئيس الجامعة إيلي غيلمان، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام العبرية جملة تبادلها في مجموعة "واتساب" مغلقة إثر وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته الرئاسية.

وكتب غليمان عقب الحادث "يا للخسارة بأن نتنياهو لم يكن معه في المروحية. حادث واحد كان من الممكن أن يحل لنا وللعالم الكثير من المشاكل".

ولما طلب منه محو ما كتب رد "هذا لا يمثل الشيء أمام الدمار الذي ألحقه نتنياهو بالبلاد طيلة 27 سنة".

وتأسف غيلمان من نقل كلامه الذي ورد في مجموعة مغلقة وأنه جاء في لحظة غضب مؤكدا أنه تم محو الرسالة.