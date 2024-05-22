الجيش الصهيوني يتكبد الخسائر في غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال في معارك شمال قطاع غزّة، مضيفةً أنّه "أصيب جندي بجروح خطيرة من جراء حادث عملياتي في الشمال".

ومن بين الجنود القتلى، نائب قائد سرية، ورقيب أول، وجندي صهيوني، كما "أُصيب 4 آخرين من جرّاء انفجار عبوة ناسفة، ونيران نيران من قناصّة في قطاع غزّة".

وفي وقتٍ سابق، أفاد الإعلام العبري بإصابة 25 عسكرياً في معارك قطاع غزّة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وأكّد جيش الاحتلال أنّ 3568 ضابطاً وجندياً أُصيبوا منذ بدء الحرب على قطاع غزّة، بينهم 1776 خلال العملية البرية في القطاع.

كذلك، أوضح أنّ 259 ضابطاً وجندياً لا يزالون قيد العلاج في إثر إصابتهم في معارك غزة، 29 منهم جروحهم خطيرة.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة عند مختلف محاور القتال، ولا سيما في جباليا شمالاً ورفح جنوباً، حيث تدور المعارك المحتدمة.