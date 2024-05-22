بتوهج إفريقي .. أتالانتا بطلا للدوري الأوروبي(فيديو)

توج نادي أتالانتا الإيطالي بالدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما سحق نظيره باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة خلال النهائي الذي أجري بمدينة دبلن الإيرلندية، اليوم الأربعاء.

وكان المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان "عريس" السهرة بعدما بصم على "هاتريك" في الدقائق 12، 26 و75.

وتوّج أتالانتا بأول لقب أوروبي في تاريخه كما بات أول فريق إيطالي يتوّج بلقب المسابقة في القرن الحالي.

وتعتبر هذه الخسارة الأولى لنادي باير ليفركوزن ومدربه تشافي ألونسو في جميع المسابقات هذا الموسم (51 مقابلة دون هزيمة)، حيث توج بالدوري الألماني لأول مرة في تاريخه بدون أي هزيمة، ولا يزال يملك فرصة التتويج بالثنائية بعد بلوغه نهائي كأس ألمانيا، في حين تبخر حلم الثلاثية بعد السقوط المدوي أمام أشبال غاسبيريني في المنافسة الأوروبية.