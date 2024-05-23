كولومبيا تعلن إقامة سفارتها فى الأراضى الفلسطينية

أمر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بافتتاح سفارة في مدينة رام الله الفلسطينية، حسبما أفاد وزير الخارجية لويس جيلبرتو موريلو.

وأعلن وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو، أنّ "رئيس كولومبيا غوستافو بيترو أمر بفتح سفارة للبلاد في مدينة رام الله الفلسطينية"، موضحًا أنّ "عملية افتتاح السفارة الكولومبية قد بدأت".

ولفت، في تصريح للصحافيين، إلى أنّ اتفاقيات الأمم المتحدة وأوسلو نصت على حل الدولتين، مشيرًا إلى "أننا على يقين من أن المزيد من الدول ستعترف بفلسطين"، موضحًا أنّ "هذا ليس قرارًا يتم اتخاذه ضد إسرائيل أو اليهود، يجب الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة".

وأعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني ويُشار إلى أن الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس اعترف بفلسطين كدولة في 3 أوت 2018، قبل 4 أيام من انتهاء فترة ولايته.

وأمس الأربعاء، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميًا بدولة فلسطين.