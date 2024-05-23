من منحة البطالة إلى مناصب عمل دائمة

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد القادر جابر، اليوم الخميس، أن مصالحه نجحت في إدماج عدد كبير من طالبي العمل المستفيدين من منحة البطالة، في مناصب عمل دائمة، وذلك منذ تفعيل المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية في مارس 2022.

وأوضح جابر، للإذاعة الوطنية، إنّه منذ "تفعيل منحة البطالة في 2022، وإلى غاية شهر ماي الجاري، قدّمت الوكالة الوطنية للتشغيل عروض عمل دائمة لأكثر من 435 ألف منتسب إلى منحة البطالة.

وفي السياق، أفاد المسؤول ذاته، أنه تم إدماج أكثر من 45 ألف منتسب لمنحة البطالة في مناصب عمل قارة، مؤكداً أنّ العملية لا تزال مستمرة.

2 مليون مستفيد من منحة البطالة

وتحصي الوكالة الوطنية للتشغيل، حسب توضيحات جابر، أكثر من مليوني مستفيد من منحة البطالة إلى غاية شهر ماي الجاري، مؤكّداً أنّ عملية صبّ المنحة تتمّ بصفة عادية ودورية أيام الـ 26 والـ 27 والـ 28 من كل شهر.

ونوّه المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية للتشغيل، إنّ "أزيد من نصف المستفيدين من منحة البطالة لا يملكون تكوينا تأهيلياً يسمح لهم بالولوج إلى سوق العمل"، لافتا إلى أنّ "قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين يفكّر في تكوين هذه الفئة الهامة من منتسبي جهاز منحة البطالة، قصد الرفع من قابليتهم للتشغيل".

ومنذ انطلاق عملية التكوين في أكتوبر 2022، على مستوى أكثر من 850 مركز على المستوى الوطني، تمّ توجيهن حسب توضيحات المسؤول ذاته، أكثر من 368 ألف مستفيد من منحة البطالة وعديمي التكوين إلى المراكز"، لافتا إلى أن ما يزيد عن 256 ألف طالب عمل يتابع اليوم تكوينات عبر مختلف مراكز التكوين، فيما أتمّ أكثر من 163 ألف متربص تكوينهم".

إطلاق النسخة الثانية من منصة "الوسيط" نهاية 2024

وكشف جابر، أنّ الوكالة الوطنية للتشغيل تعمل على تطوير النسخة الثانية من المنصة الرقمية "الوسيط"، التي تعنى بعملية المقاربة بين طلبات وعروض العمل، مؤكّدا أنّ هذه النسخة أنجزت بسواعد جزائرية 100 بالمائة، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي.

في السياق ذاته، أضاف أنّ النسخة الثانية من المنصة ستتيح فرصا كبيرة لطالبي العمل، حيث سيتم إطلاقها بشكل رسمي مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أنها تدخل في إطار تجسيد عملية الرقمنة التي أوصى بها رئيس الجمهورية.