الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالناحية العسكرية الثانية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن التمرين التكتيكي الليلي بالذخيرة الحية نفذته وحدات اللواء 38 للمشاة الميكانيكية ومشاركة وحدات من مختلف القوات ووحدات للإسناد التقني والجوي وكذا الدفاع الجوي عن الإقليم، على مستوى الميدان الثاني للرمي والمناورة برجم درموش بعنوان "شهاب 2024".

وحسب ذات البيان، فقد تابع الفريق أول السعيد شنقريحة عن كثب التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة جدا من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع أهداف المسطرة.

وأكد البيان، أن تنفيذ التمرين أكد القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة والتحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.

وخلال ذلك، عقد الفريق أول شنقريحة لقاء تقييميا مع أفراد الوحدات المشاركة أين هنأهم على الجهود المضيئة التي بذلوها طيلة سنة التحضير القتالي، واشاد الفريق أول شنقريحة بالنتائج المحققة المتوافقة تماما مع الأهداف المسطرة وكذا مع طبيعة المهام الأساسية والحيوية الموكلة لهم في إقليم الاختصاص.