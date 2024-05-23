الحبس المؤقت لشخصين بتهمة المضاربة في الموز

توقيف شخصين بتهمة المضاربة غير المشروعة في تجارة الموز بالميلية، بناء على شكوى من مصالح مديرية التجارة لولاية جيجل.

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الميلية بولاية جيجل بايداع شخصين رهن الحبس المؤقت بتهمة المضاربة في الموز.

وجاء في بيان لمصالح وكيل الجمهورية، أنه بناء على شكوى مصالح مديرية التجارة لولاية جيجل تتعلق بأفعال المضاربة غير المشروعة في مادة الموز المرتكبة من طرف أحد التجار. تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بجيجل.

وبتاريخ 22 ماي 2024 تم تقديم ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم. بجنح المضاربة غير المشروعة، تبييض الأموال، التهرب الضريبي عدم الفوترة، ممارسات تجارية تدليسية. ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري، استغلال سجل تجاري من طرف شخص غير صاحبه.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع متهمين رهن الحبس المؤقت.