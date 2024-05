Des soldats marocains participeraient à l'agression contre Gaza

L’universitaire et chercheur marocain Mohammed El Bettioui a révélé la participation d’au moins 4000 soldats marocains à l’agression sioniste sur la bande de Gaza depuis 230 jours.

Selon El Bettioui, des milliers de soldats marocains participent aux massacres contre des civils palestiniens, en vertu d’une disposition de l’accord de normalisation entre l’entité et Rabat, qui engage la partie marocaine à une coopération militaire. "Depuis le 7 octobre 2023, les autorités sionistes marocaines ont demandé aux autorités marocaines de participer aux massacres que subit le peuple palestinien" a-t-il indiqué.

"Une unité marocaine était dans les territoires occupés avant même l’opération déluge d’Al- Aqsa », précisant qu’il s’agissait « d’agents secrets spécialisés dans l’espionnage des palestiniens à Gaza, dénonçant des éléments du Hamas et exécutant des opérations de sabotage ».

Selon ses affirmations "les services de sécurité du Hamas ont arrêté plusieurs agents marocains", soulignant que "le régime moribond de Rabat est soumis aux ordres sionistes pour assurer la survie de l’armée d’occupation en Palestine", comme le Maroc il y a quatre décennies lors de son invasion du Sahara Occidental, sous la fallacieuse appellation de "marche verte".

"L’invasion du Sahara Occidental ne visait pas principalement à annexer un nouveau territoire, mais à éloigner l’armée, après deux tentatives de coup d’État infructueuses contre Hassan II" a –t-il insisté.

Le journal espagnol El Mundo a, pour sa part, confirmé la présence « de mercenaires recrutés par les sionistes pour soutenir leurs forces dans leur agression continue contre la bande de Gaza, la Cisjordanie et d’autres zones palestiniennes ».

« Le recrutement et l’envoi de ces mercenaires sur le terrain s’est fait travers la société « BlackShield », qui se présente comme " spécialiste de la sécurité et de la garde privée " et se considère comme un" leader de la sécurité " est-il expliqué.

L’écrivain et penseur antisioniste, Jacob Cohen, a par ailleurs souligné que "le Royaume du Maroc ne peut plus rien à refuser à son protecteur et allié sioniste". L’ancien ministre sahraoui des affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a souligné que "des dizaines de conseillers sionistes sont présents dans le renseignement et l’armée marocaine, ce sont donc eux qui déterminent la politique intérieure et extérieures du Maroc ».