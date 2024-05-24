عطاف يسلم رسالة رئيس الجمهورية إلى نظيره السنغالي

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بداكار، من قبل رئيس جمهورية السنغال السيد باسيرو ديومايي فايي، حيث سلمه الرسالة الخطية الموجهة إليه من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأبلغه تحياته الخالصة وتطلعه للعمل معه لإضفاء حركية جديدة على العلاقات الجزائرية-السنغالية، حسبما أفاد به بيان الوزارة.

وأوضح البيان، أنه تم خلال اللقاء استعراض سبل وآفاق الارتقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الجزائر والسنغال إلى آفاق أرحب تجسد حرص الرئيسين على تعميق التعاون والتفاهم بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وآفاق السعي للمساهمة في بلورة حلول سلمية للأزمات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في هذا الفضاء.

ومن جانبه، حمّل الرئيس باسيرو ديومايي فايي الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، معرباً عن تطلعه للقاء به والعمل معه على تكريس ما يجمعهما من طموح مشترك في تنمية العلاقات الثنائية وتجسيد ما يتقاسمانه من التزام متبادل تجاه قضايا السلم والتنمية على الصعيد الإقليمي.