Attaf transmet une lettre du président à son homologue sénégalais

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a été reçu à Dakar par le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et lui a remis une lettre écrite par le président Tebboune, lui transmettant ses sincères salutations et sa hâte de travailler avec lui pour apporter un nouveau dynamisme aux relations algéro-sénégalaises, a indiqué le communiqué le ministère.

Le communiqué précise que les deux parties ont examiné au cours de la réunion, les moyens et les perspectives d’élever les relations historiques entre l’Algérie et le Sénégal à un niveau supérieur, reflétant la volonté des présidents d’approfondir la coopération au profit des deux pays et peuples fraternels.

Les derniers développements dans la région sahélo-saharienne et les perspectives de contribution au développement de solutions pacifiques aux crises qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans cet espace ont également été abordés

Le Président sénégalais a, de son coté, fait part de transmis ses salutations au président Tebboune, faisant part de hâte de le rencontrer et de travailler avec lui pour concrétiser leur ambition commune de développer des relations bilatérales et de refléter leur engagement mutuel à l’égard des questions de paix et de développement régionales.