L'Algérie aux cotés du Sénégal pour relever les défis africains

L’Algérie entend être aux côtés du Sénégal en un front commun dont la mission et la raison d’être est d’accélérer la libération du continent africain, d’assurer sa sécurité et sa stabilité et de lui ouvrir de réelles perspectives.

Dans une déclaration en marge de son entretien avec le président sénégalais à Dakar, le ministre des ffaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a déclaré que le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur la nécessité de consultations politiques durable et régulières dans tous les domaines entre nos deux pays, et a réitéré son engagement personnel au maintien de bonne relations algéro-sénégalaises.

Le président Tebboune œuvre également, selon Attaf, à rapprocher l’Algérie et le Sénégal dans le but s’agit d’unir nos forces et de se tenir côte à côte pour assumer nos responsabilités et remplir nos engagements en matière de paix, de stabilité, de prospérité et de développement sur notre continent.

Ataf a réaffirmé le désir de l’Algérie de se tenir aux côtés du Sénégal au moment où elle commence à écrire une nouvelle page de son histoire séculaire, en approfondissant et en intensifiant les relations de coopération selon les échéances que nous avons fixés, afin de fournir un meilleur cadre juridique pour nos domaines de coopération et de mieux identifier nos domaines prioritaires de coopération.

L’Algérie se tiendra également aux côtés du Sénégal dans cette phase avec davantage de consultations politiques compte tenu des nombreux défis qui nous attendent dans la région qui connaît des risques élevés tels que le terrorisme, le crime organisé internationale, le trafic d’êtres humains, les revers économiques et sociaux et une instabilité politique récurrente.

Le continent africain a récemment enregistré de grandes victoires, y compris la création de la zone de libre-échange, l’adhésion au G20, le consensus international formé pour corriger l’injustice historique et permettre à notre continent d’obtenir une meilleure représentation au Conseil de sécurité, et les missions africaines en cours pour le maintien de la paix.

Attaf a conclu que ces grandes victoires ne peuvent cacher les échecs tragiques des cinq régions de notre continent, qui souffrent d’insécurité, d’instabilité et de vulnérabilité en raison d’un grand nombre de sources de crise, de tension et de conflit.