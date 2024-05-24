ترجي مستغانم يضع قدما ونصف في الرابطة الأولى

حقق ترجي مستغانم، اليوم الجمعة، فوزا ثمينا على حساب المضيف أمل الأربعاء (1-2) في إطار الجولة الـ28 من الرابطة الثانية (مجموعة وسط غرب).

ولم تكن المهمة سهلة أمام منافس يسعى للابتعاد عن منطقة الخطر غير أن أشبال المدرب بن دريس أكدوا قوتهم هذا الموسم وعادوا بثلاث نقاط تجعلهم يضعون قدما ونصف في قسم الكبار.

ورفع "الحواتة" رصيدهم إلى النقطة 69 قبل جولتين على نهاية الموسم، محافظين على فارق الـ5 نقاط عن الملاحق، رائد القبة، الذي فاز بدوره على شباب تموشنت بنتيجة 2-0.

وسيستقبل الترجي في الجولة المقبلة نادي جمعية وهران الذي يصارع من أجل البقاء، وستكون الفرصة من أجل ترسيم الصعود وإطلاق العنان للأفراح بالولاية الساحلية، حيث تكفي نقطة وحيدة لعودة هذا النادي العريق إلى قسم الأضواء بعد معاناة في الاقسام السفلى استمرت لعدة سنوات وبعد تضييع الصعود الموسم الماضي في الجولات الأخيرة لصالح نجم بن عكنون.