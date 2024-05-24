بونجاح يختتم مشواره بالتتويج بكأس الأمير

اختتم الدولي الجزائري بغداد بونجاح مشواره مع نادي السد بأفضل طريقة ممكنة بعدما توج معه، مساء اليوم الجمعة، بكأس الأمير ضد نادي قطر.

وجاء تتويج "الزعيم" بشق الأنفس بعدما امتدت المواجهة، التي احتضنها معل المدينة التعليمية المونديالي في الدوحة، إلى الأشواط الإضافية حينها سجل أوريبي هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة 118.

وتعد هذه المواجهة الأخيرة لبونجاح مع "عيال الذيب" حيث أعلن مؤخرا مغادرتهبعد 9 سنوات جعلته واحدا من أساطير النادي القطري، فيما ستكون الوجهة المقبلة لابن الباهية بنسبة كبيرة الدوري السعودي.