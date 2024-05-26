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مجتمع

العاصمة: انقطاع الماء بعدة بلديات

26 ماي 2024 ()
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أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر" سيال" ، عن انقطاع الماء ، اليوم الأحد ، في عدة بلديات بالعاصمة .

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه تم تسجيل توقف على مستوى محطة تحلية المياه بالمرسى وعليه سيتم تسجيل تذبذب على مستوى أحياء هذه البلديات: بلدية هراوة، بلدية برج البحري ، بلدية عين طاية : ديار الغرب ، ديار الغرب الجديدة ، علي حوري وحي 100مسكن ، بلدية المرسى : الثكنة العسكرية مقرالقيادة العليا ، كاستور ، حوش درموش ، حوش مفترق الطرق ، الطريق الرئيسية للمرسى وحي عدل درموش ، بلدية رغاية : حي الباي وجعفري.

وأكدت الشركة، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد سيتم تدريجيا بعد استئناف المحطة وامتلاء الخزانات الرئيسية .

 

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