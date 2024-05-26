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رياضة

هذا هو موعد تسليم درع البطولة لمولودية الجزائر

26 ماي 2024 ()

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سيتسلم فريق مولودية الجزائر درع بطولة الموسم الكروي 2023/2024، الثامن في تاريخه، يوم 15 جوان المقبل بمناسبة استقباله فريق مولودية وهران برسم الجولة الـ30 والأخيرة للموسم الجاري.

وأشار مصدر مسؤول في رابطة كرة القدم المحترفة لـ "الخبر" بأن بطل الجزائر سيستلم أيضا خلال احتفالية ستنظم بعد نهاية مواجهة "الحمراوة" ستشرف عليها الرابطة، الصك الخاص بجائزته المالية المقدرة بـ 1.5 مليار سنتيم بالمقابل يبقى الغموض قائما بخصوص الملعب الذي سيحتضن هذه الاحتفالية في ظل غلق ملعب 5 جويلية تحسبا لاحتضان نهائي كأس الجزائر بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.

 

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