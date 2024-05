Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité, dimanche, les étudiants algériens lauréats du concours international organisé par l'entreprise Huawei télécommunications à Shenzhen (Chine).

"Très fier de nos chers étudiants des Universités de Bejaïa, Sidi Bel Abbes, Oran, Alger et Batna pour cette nouvelle distinction après avoir décroché la première place mondiale dans l'une des catégories de l'informatique au Concours de "Huawei ICT Compétition" organisé à Shenzhen (Chine), et le grand prix des technologies de l'information et de la communication", a écrit le Président Tebboune sur son compte personnel sur les réseaux sociaux.

"Félicitations à l'Algérie pour cette nouvelle génération scientifique qui trace la voie vers un avenir prospère pour notre pays. Mes salutations et mes remerciements les plus sincères à vous tous", a ajouté le président de la République.