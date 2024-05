Attaf à Bruxelles pour renforcer l'élan des reconnaissances de l'Etat palestinien

Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé, dimanche à Bruxelles (Belgique), pour participer à une réunion ministérielle arabo-européenne sur la question palestinienne, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion fait suite à la première édition tenue à Riyad fin avril dernier avec la participation d'un groupe restreint de pays arabes et européens "dans le cadre d'efforts diplomatiques conjoints visant essentiellement à promouvoir la solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien et à renforcer l'élan des reconnaissances diplomatiques de l'Etat de Palestine", a précisé la même source.

"L'Algérie participe à cette réunion en sa qualité de membre arabe du Conseil de sécurité et dans le cadre de ses démarches et efforts en faveur de la cause palestinienne, notamment pour mettre un terme à l'agression israélienne incessante contre Gaza et pour faire avancer le dossier de l'admission de l'Etat de Palestine en tant que Membre de plein droit de l'ONU", a ajouté le communiqué.