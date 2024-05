Annonce du programme du stage des « verts »

Le stage de la sélection nationale débutera le 3 juin prochain au Centre technique de Sidi Moussa et se poursuivra jusqu'au 11 du même mois. Deux matches sont prévus dans le cadre des troisième et quatrième tours des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, contre les équipes de Guinée le 6 juin (à partir de 20h au stade Nelson Mandela à Alger) avant de voyager le 8 juin en avion privé vers la capitale de l'Ouganda, Kampala, pour affronter l'équipe ougandaise le 10 juin à partir de 19h00, heure d'Alger.

Le préparateur physique de l'équipe, Paulo Rongoni, accompagné de l'entraîneur adjoint, Nabil Neghiz, se rendront d'abord au Centre technique de Sidi Moussa à partir d'aujourd'hui pour accueillir les joueurs qui commenceront les préparatifs en premier, car ils ont terminé la saison de football depuis un certain temps, à l’instar de Baghdad Bounedjah et Yassine Benzia, en attendant que

l’ensemble des joueurs se joignent au stage, le 3 juin, y compris Saïd Benrahma, qui a perdu hier avec son équipe l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain.

Il est, également, prévu que le sélectionneur national, Vladimir Petrović, arrive en Algérie demain ou après-demain au plus tard.

Il est aussi attendu que la liste finale de la sélection nationale, confirmée sans les noms de Riyad Mahrez et Islam Slimani, soit annoncée avant l’arrivée de Petrović.